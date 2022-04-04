Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırp mevkidaşı Vucic ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırp mevkidaşı Vucic ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular hakkında konuşuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleksandar Vucic’i Sırbistan Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederek, seçim sonuçlarının dost Sırbistan halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllardır birlikte inşa ettikleri dostluğun ve verimli iş birliğinin Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in yeni görev döneminde dayanışma ve samimiyetle daha da pekişeceğine inandığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşından tüm bölgenin farklı boyutlarıyla etkilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini; sorumlu liderler olarak yapıcı mesajlar vermeyi sürdürmeleri, bu zor dönemde bölgeye daha fazla istikrar ve güvenlik sağlamaları gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'in feshi Tunus halkının iradesine darbedir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'in feshi Tunus halkının iradesine darbedir
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

İsmail Halis'in konuğu Binali Yıldırım oldu.
Aday olacak mı?

Aday olacak mı?

​TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrasında konuştu.
İttifakta HDP çatlağı: Kılıçdaroğlu PKK ile bağ yok Akşener Var dedi

Biden, yeni yaptırımları duyurup uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir görevinden ayrıldı.

​İBB yüzde 50 artış istemişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.