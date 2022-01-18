Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucici resmi törenle karşıladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucici resmi törenle karşıladı
Recep Tayyip Erdoğan - Aleksandar Vucic

Vucic'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Vucic'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Vucic, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

AA

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Vucic, merdivenlerde Türkiye ve Sırbistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

AA

Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
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