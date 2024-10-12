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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Sancak bölgesi liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Sancak bölgesi liderleriyle bir araya geldi

00:2812/10/2024, Cumartesi
IHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Sancaklı liderlerle görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Sancaklı liderlerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu Sırbistan'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinden siyasi liderlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinden siyasi liderlerle bir araya geldi.

Sırbistan'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da eski Meşihat Başkanı merhum Muamer Zukorlic'in oğlu ve Sırbistan hükümetinde Devlet Bakanı olan Usame Zukorlic, Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi (SDP) Genel Başkanı Rasim Ljajic ve Sırbistan'da Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin ile bir araya geldi.



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