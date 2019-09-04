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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü programında konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongre Binası Bahçesi’nde düzenlenen Sivas Kongresi’nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle yad ediyorum. Anadolu’ya ayak bastığımızdan günden bugüne kadar bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Bizler vatanını bayrağını, ve istiklalini koruyabilmek için çetin imtihanlardan geçmiş bir milletin mensuplarıyız. İstiklal harbimizin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Milli mücadelenin işaret fişeği burada atılmıştır.

Sivas milli mücadelenin ve cumhuriyetin ilk merkezidir. Bir asır önce bugün Sivas Kongresi’ne iştirak eden delegeler burada milli bir duruş sergilemiştir.

Sivas Kongresi deyince hemen gözümüzün önüne gelen tarihi bir fotoğraf vardır. O gün İstanbul temsilicisi ile buradaydı, Bursa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar buradaydı.

Sivas’taki tarihi toplantıda bütün vatan temsil ediliyordu. Bir asır sonra aynı mekanda Sivas’taki heyecanı asla kaybetmediğimizi tekrarlamak istiyorum. Tarihe sultan şehir olarak geçen Sivas her zaman önemli bir yönetim merkezi olmuştur.

Sivas, 108 gün boyunca milli mücadelemizin de başkentliğini yürüttü. Sivas o günün şartlarında Sivaslıların sağlam duruşuyla da en emin belde olarak tercih edilmişti. Sivas Anadolu’nun birlik ve dirlik yurdudur.

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Sivas’ın gönlünde nifak değil birlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir. Biz de bu yüzden Sivas’a ayrı bir önem verdik.

Burada manda ve himaye asla kabul olunamaz kararının alınmasıyla mi,lli mücadelemizin gayesi bütün dünyaya ilan edildi.

Manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

Milli iradeye darbe vurmak amacıyla girişilen hain darbe teşebbüsü milletimizin azmiyle boşa çıkartıldı.

Sizlerde o gece bu meydana akın ederek milli iradeye sahip çıktınız. Darbecilerin karşısında dimdik durarak meclisinize, hükümetinize sahip çıktınız.

Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz.

Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız.
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