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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile yarın bir araya gelecek

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerde, Türkiye-Slovenya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

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Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile yarın bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek Pahor, bugün 13. Büyükelçiler Konferansı'nın öğleden sonraki bölümüne katılarak konuşma yapacak.

Pahor, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerde, Türkiye-Slovenya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde stratejik ortak Slovenya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile Balkanlar başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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