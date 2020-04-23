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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlaması münasebetiyle sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe görselinin yer aldığı iletisinde, "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe görselinin yer aldığı iletisinde "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı.

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