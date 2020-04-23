Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
أهلًا بك يا شهر #رمضان pic.twitter.com/4FN2JgRauG
أهلًا بك يا شهر #رمضان pic.twitter.com/4FN2JgRauG— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) April 23, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe görselinin yer aldığı iletisinde "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı.