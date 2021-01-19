Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyolog Nur Vergin'in cenazesine katıldı

Önceki gün evinde cansız bedeni bulunan Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin için İstanbul Merkezefendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi.

"Hocamız için Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, "Siyaset ve sosyolojiyi örtüştüren bir insandı. Kendisini 'beyaz Türk' olarak ifade ederdi. Ama hiçbir zaman da bunun savaşını vermezdi. Bir ifadesi de çok önemliydi; Laikim ama laikçi değilim" ifadelerini kullandı.

Nur Vergin kimdir?

İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.

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Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.

Sosyolog Prof. Nur Vergin

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.