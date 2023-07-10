Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la 17.30'da görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki kritik NATO zirvesi öncesi plajdan fotoğraf vermesi eleştiri konusu oldu. ABD Başkanı’nın iç ve dış kriz alanlarına yönelik ne kadar hazırlıklı olduğu sorgulanırken, pek çok eleştiri konusuna cevap vermemesi de tepki çekiyor. ABD Başkanı’nın, göreve başladığından beri 352 gün tatil yaptığı da açıklandı.