Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la 17.30'da görüşecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson (solda) NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (ortada) Cumhurbaşkanı Erdoğan (sağda)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la Türkiye saati ile 17.30’da üçlü görüşme yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel’in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30’da başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.