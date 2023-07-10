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Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la 17.30'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başlayacak.

16:14 . 10/07/2023 Pazartesi
AA
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson (solda) NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (ortada) Cumhurbaşkanı Erdoğan (sağda)

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson (solda) NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (ortada) Cumhurbaşkanı Erdoğan (sağda)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la Türkiye saati ile 17.30’da üçlü görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel’in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30’da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.




#Recep Tayyip Erdoğan
#NATO
#İsveç
#Litvanya
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