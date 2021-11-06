Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kaynaklarımızın israfına tahammülümüz yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük ikinci barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) açılışını yaptı. Açılış sonrası sosyal medya hesabından mesaj veren Erdoğan, şunları söyledi:

Dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu şu dönemde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı hizmete açmamızın çok önemli ve anlamlı olduğuna inanıyorum. Ülkemizin su kaynaklarının tek bir damlasının dahi israfına tahammülümüz yoktur.

Geçmişte petrol için verilen mücadelenin bir benzerinin, önümüzdeki dönemde su kaynakları ve gıda üretimi için yaşanacağı anlaşılıyor. Bu anlayışla ülkemizi diğer pek çok alanda olduğu gibi, tarım, su ve enerji konusunda da geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.

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