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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreç ne ise aynen işleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'lilerin fezlekeleri ile ilgili açıklama: Süreç ne ise aynen işleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Meclise gelen HDP milletvekillerinin fezlekeleriyle ilgili) Süreç ne ise aynen işleyecek" dedi.

Haber Merkezi AA DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin Meclise geldiği hatırlatılarak, "HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri Meclise geldi. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz, bu konularla alakalı Meclise gelir. Meclis komisyonlarda falan müzakerelerini yapar. Ondan sonra da Genel Kurula gelir. Genel Kurulda da hemen eller iner kalkar" ifadelerini kullandı.

HDP'lilerin fezlekeleri Meclis'te
GÜNDEM
HDP'lilerin fezlekeleri Meclis'te
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