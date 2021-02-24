Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'lilerin fezlekeleri ile ilgili açıklama: Süreç ne ise aynen işleyecek

CHP’li Oğuz Kaan Salıcı partisinin muhalefette kalmasıyla övündü: Seçim kaybediyoruz ama bu bizi dinamik tutan unsur

Okan Bayülgen'in sunduğu bir televizyon programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin muhalefette kalmasıyla övündü. Çok uzun zamandır muhalefette olduklarını belirten Salıcı, “Çok seçim kaybettik. Ama ayaktayız. Bu bizi dinamik tutan unsur' dedi.