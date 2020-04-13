Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci en az etkiyle atlatırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşları, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularıyla tebrik ettiğini belirtti. Farklılıkları zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas alan köklü bir medeniyetin mensupları olarak ülkede hangi inanca, dine, mezhebe ve etnik kökene mensup olursa olsun, tüm vatandaşları kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi, yüzyıllardır sevinç¸ ve kederde kader birliği yaptığımız Hristiyan vatandaşlarımızın da dinlerini serbestçe yaşayabilmeleri için devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz” dedi.

NORMAL AKIŞINA DÖNECEK

Kovid-19 salgını nedeniyle bütün dünya zor bir süreçten geçerken, tedbirler dolayısıyla Hristiyan vatandaşların da bu yıl Paskalya yortusu için kiliselerde bir araya gelemeyeceklerini aktaran Erdoğan, “Ancak inanıyoruz ki gerekli tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasıyla ülkemiz bu süreci en az etkiyle atlatacak ve en kısa zamanda hayat hepimiz için tekrar normal akışına dönecektir” ifadelerini kullandı.

AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK

Karşılaştıkları her zorlukta aziz milletin her bir ferdinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini Kovid-19 ile mücadele sürecinde de göstermiş olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu zor günlerde ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ şiarıyla başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası da bir kez daha göstermiştir ki milletimizin birbirine verdiği destek ve güçle aşamayacağımız engel yoktur. Bu vesileyle Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Paskalya yortusu dolayısıyla, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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