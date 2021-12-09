Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki kitap skandalı için konuştu: Hesap sorulmasını bizzat takip edeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yılda 2 defa düzenlenen ve bugün 40’ıncısı vesilesiyle bir arada oldukları İl Müftüleri Toplantısı’nın ülke, millet ve Diyanet İşleri Teşkilatı için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bu toplantılarda yapılan değerlendirmelerin, paylaşılan tecrübelerin, oluşan birikimin millete ve tüm ümmete daha iyi hizmet verilmesini sağlamasını dileyen Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yürütülen her görevi ama özellikle de müftülük vazifesini herhangi bir devlet memurluğu gibi görmediklerini söyledi.

İTİBAR SUİKASTI MORALİNİZİ BOZMASIN

FETÖ ihanet şebekesi ile mücadelede Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Medyada, özellikle de sosyal medyada sıkça karşılaştığımız din görevlilerimize yönelik yalan, iftira, çarpıtma, itibar suikasti amacı taşıyan kampanyaların asla moralinizi bozmamasını istiyorum. Sizlerin görevi günlük tartışmaların, özellikle de provokatif niyetle yürütülen saldırıların çok üzerindedir. Bunun için ne olursa olsun kuşatıcı, birleştirici, gönül kazanıcı, teskin edici yaklaşımınızdan taviz vermemelisiniz. Vazifenizi aşkla, heyecanla, samimiyetle yürüttüğünüz sürece üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir mesele, kazanamayacağımız hiçbir kalp kalmayacağından emin olun" dedi.

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HİÇBİR MAZERETİ İZAHI OLMAYACAK

Erdoğan, son dönemde bilhassa Avrupa’da ortaya çıkan Hz. Muhammed’e yönelik saygısızlıklara karşı en güçlü ve kalbi tepkinin yine Türk milletinden yükseldiğini ifade etti.

“Norveç’te Kur’an-ı Kerim yırtıldığında insanlarımız nasıl ayağa kalktıysa Danimarka ve Fransa’da peygamberimize hakaret içeren karikatürler yayınlandığında da milletimiz meydanları doldurmuştur.” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Maalesef benzer bir hadise hiç arzu etmediğimiz ve beklemediğimiz bir şekilde bizim de başımıza geldi. Suriye’de kontrolümüz altında bulunan bölgelerdeki okullarda dağıtılmak üzere hazırlanan bazı kitaplarda peygamber efendimizin tasviri olarak yorumlanabilecek kimi resimlerin yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine kitapların dağıtımı derhal durduruldu ve toplanan kitaplar imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Benzer tasvirlerin yer aldığı ve henüz basılmamış başka kitaplar olduğu da belirlendi. Bu kitapları hazırlayanlar ve kontrolünü ihmal edenler başta olmak üzere yaşanan rezalette sorumluluğu bulunan herkesle ilgili gereken soruşturmalar başlatıldı. Böyle bir durumun her ne kadar doğrudan bilgim dahilinde olmasa bile müteselsil sorumluluk altında bulunduğum bir yönetimde ortaya çıkmasından dolayı ziyadesiyle üzüntülüyüm. Hiçbir mazereti, izahı olmayacak bu vahim durum konusunda gereğini inşallah hızla yerine getirecek ve sorumlulardan hesap sorulmasını bizzat takip edeceğim. Rabb’im bizleri Rabb’imize ve Peygamber Efendimize karşı yapılan ve yapılabilecek her türlü saygısızlığa ortak olmaktan muhafaza eylesin. Böyle bir saygısızlığa ortak olarak dünyamızı da ahiretimizi de berbat etmekte bizleri korusun.” dışındaki yerler için de geçerlidir. Bu bakımdan caminin sosyal hayattaki rolünü güçlendirecek çalışmalara ağırlık vermeliyiz.”

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