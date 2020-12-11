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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen kapanma söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük tam kapanma kararının alınıp alınmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Bilim Kurulu’nun bu yönde bir önerisinin bulunmadığını belirten Erdoğan, "Bilim Kurulu’nun bize söylediği, cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Buna uyuyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Karabağ zaferini kutladığı Bakü ziyareti dönüşünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük tam kapanma kararının alınıp alınmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

“Hafta sonu kısıtlaması var ama genişlemesi söz konusu olabilir mi? Bazı bilim insanları vaka sayısının azaltılması için tamamen kapanmadan, 14 günlük bir sokak kısıtlamasından bahsediyor” sorusunun yöneltilmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cevabı verdi:

  • “Bizim Bilim Kurulu’nda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu’nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz.”

"Aşıyı olacağım"

Aşı alımlarıyla ilgili "Çin’den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız. Bunların ödeme planıyla ilgili imzayı da atmış durumdayım. Bu uygulamadan sonra temenni ederiz ki inşallah alınacak olumlu netice zaten kısa zamanda kendini gösterecektir. Ama bütün mesele burada gerek gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek 65 yaş üstü ile ilgili planlamalarımıza halkımızın uymasıdır" ifadelerini kullanan Erdoğan, aşılama çalışmaları başladığında kendisinin de aşı olacağını söyledi.

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