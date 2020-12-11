Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen kapanma söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Karabağ zaferini kutladığı Bakü ziyareti dönüşünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük tam kapanma kararının alınıp alınmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

“Hafta sonu kısıtlaması var ama genişlemesi söz konusu olabilir mi? Bazı bilim insanları vaka sayısının azaltılması için tamamen kapanmadan, 14 günlük bir sokak kısıtlamasından bahsediyor” sorusunun yöneltilmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cevabı verdi:

“Bizim Bilim Kurulu’nda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu’nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz.”

"Aşıyı olacağım"

Aşı alımlarıyla ilgili "Çin’den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız. Bunların ödeme planıyla ilgili imzayı da atmış durumdayım. Bu uygulamadan sonra temenni ederiz ki inşallah alınacak olumlu netice zaten kısa zamanda kendini gösterecektir. Ama bütün mesele burada gerek gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek 65 yaş üstü ile ilgili planlamalarımıza halkımızın uymasıdır" ifadelerini kullanan Erdoğan, aşılama çalışmaları başladığında kendisinin de aşı olacağını söyledi.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bakü dönüşü flaş mesaj: 6’lı yapı kuruluyor

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık yorumu: Gazı hayırlı olsun