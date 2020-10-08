Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarihimizde sömürgecilik yok
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin sağlam sağlık alt yapısıyla salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika ülkeleri kaderlerine terk edildi. Biz, din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik." ifadelerini kullandı. Kıtayla 1000 yıllık bağı olan Türkiye'nin Afrika ile kader ortağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Biz birlikte başarmayı, birlikte yürümeyi istiyoruz. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak buyurgan, tepeden bakan bakışı reddediyoruz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'da 13 ülke ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, 5 Afrika ülkesiyle Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını söyledi. Tüm bu gayretler neticesinde 2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacminin 2019 yılında 26,2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye, Afrikalıların kader ortağıdır"

"Kıtaya olan ihracatımız 2003 yılında sadece 2,1 milyar dolar iken bu rakam 2019 yılı itibarıyla 16,6 milyar doları aştı. Salgının sebep olduğu olumsuzlukların ilişkilerimizde bu yakaladığımız ivmeyi azaltmasına izin vermemeliyiz. 2019 sonu itibarıyla 26,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi, önümüzdeki birkaç yılda 50 milyar doların üzerine taşımalıyız. Tarihimizin en büyük başarılarını elde etmemize rağmen, bulunduğumuz konumu asla yeterli görmüyoruz. Sürekli daha iyiye, daha güzele, daha yükseğe ulaşmanın mücadelesini veriyoruz. Burada şu gerçeği tekrar açık ve net ifade etmek isterim. Kıta ile bin yıllık kadim bağları olan Türkiye, Afrikalıların kader ortağıdır.

TVNET çatışma hattında: Cepheden kaçan Ermenistan askerleri sivillere saldırıyor
DÜNYA
TVNET çatışma hattında: Cepheden kaçan Ermenistan askerleri sivillere saldırıyor

  • Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Birlikte kazanmayı, birlikte başarmayı, birlikte yol yürümeyi istiyoruz. Yeni yöntemlerle eski kolonyal alışkanlıkların sürdürülmek istenmesini tasvip etmiyoruz. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak, kıtaya yönelik kibirli, buyurgan bakış açısını reddediyoruz."

BBC, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a zor anlar yaşattı: 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz
OYNAT 01:01
BBC, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a zor anlar yaşattı: 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İngiliz kanalı BBC'ye konuk oldu. Sunucu John Fischer'ın 'Uluslararası hukuka göre 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz' sözleri üzerine Paşinyan zor anlar yaşadı. Paşinyan, John Fischer'in sorularına kaçamak cevaplar vererek konuyu değiştirmeye çalıştı.

"Afrika büyük bir öğretmen"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'nın binlerce yıllık birikime, tecrübeye ve zamanı aşan hikmete sahip büyük bir öğretmen olduğunu vurguladı. Tüm insanlığın "Mama Afrika"dan öğreneceği çok büyük dersler olduğuna inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye olarak kıta ile ilişkilerimizi ilerletirken Afrikalı kardeşlerimizin birikimlerinden de istifade ediyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenleyeceğimiz 3. Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi, bu süreçte bizlere önemli bir fırsat sunacaktır. Bu vesileyle Afrika ülkelerinin değerli liderlerini ve Afrika Birliği Komisyon Başkanı'nı ülkemizde ağırlamaktan şeref duyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ' mesajı:
OYNAT 01:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ' mesajı: "Çözüm, işgalin son bulmasıdır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış oturumunda video konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Dağlık Karabağ konusuna da değinen Erdoğan, 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları neticesinde Dağlık Karabağ'da çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Çağrılara rağmen Ermenistan bu topraklardan çekilmemiştir. Minsk grubu da hiçbir mesafe göstermemiştir. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulama şansı yoktur. Azerbaycan'ın son derece kararlı olduğu görülüyor. Çözüm işgalin son bulmasıdır. Sizlerin de Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına da değinmek istediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sebebiyle Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır. Birleşmiş Milletler ve AGİT'in açık kararlarına ve çağrılarına rağmen Ermenistan bu topraklardan çekilmemiştir. Minsk Grubu da sorunu çözme konusunda şimdiye kadar hiçbir irade göstermemiştir. Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü, işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur.

Üç yıllık ekonomik programın yol haritası açıklandı: Meydan okuyoruz
EKONOMİ
Üç yıllık ekonomik programın yol haritası açıklandı: Meydan okuyoruz

  • Azerbaycan'ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz. Afrikalı dostlarımız, başta Filistin davası olmak üzere, işgale karşı hep en güçlü tepkiyi vermişlerdir. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında da sizlerin Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inanıyorum."
Abone Ol Google News
Milyon dolar ediyordu 64 dolara sattılar

Milyon dolar ediyordu 64 dolara sattılar

Üzerinde Mao'nun şiirinin yazdığı eser hırsızlarca çalınmıştı.
Dolu naylon fiyatını katladı

Dolu naylon fiyatını katladı

'​Daha önce 20 liraya aldığımız naylonların fiyatı 4 katına çıktı'...
CHPli Çeviközden Kapalı Maraş çıkışı: Salam keser gibi açılmaması gerekirdi

Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

Burası aslında pazar yeri

Burası aslında pazar yeri

​Dolu korkusuyla tıka basa otomobillerle doldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin sağlam sağlık alt yapısıyla salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika ülkeleri kaderlerine terk edildi. Biz, din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik." ifadelerini kullandı. Kıtayla 1000 yıllık bağı olan Türkiye'nin Afrika ile kader ortağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Biz birlikte başarmayı, birlikte yürümeyi istiyoruz. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak buyurgan, tepeden bakan bakışı reddediyoruz." dedi.

Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de bir ay önce başladı
Gündem

Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de bir ay önce başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına ücretsiz internet müjdesi verdi ve bunun “Türkiye’de ilk” olduğunu dile getirdi. Ancak bir ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ücretsiz internet duyurusu yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kapalı Maraş' mesajı: 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kapalı Maraş' mesajı: 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin yeniden insan sesleriyle dolduğunu belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.