Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarihimize sahip çıkmak boynumuzun borcu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimize sahip çıkmak boynumuzun borcu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı töreninde konuştu. Pandemiye rağmen 110 öğrenciye hizmet veren tesisin at, ok, güreş binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek zenginliğe sahip olduğunu belirte Erdoğan, "Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı töreninde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada; atçılık, okçuluk ve güreş gibi geleneksel sporların Türk tarihindeki ve kültüründeki yere dikkat çekti. 1,5 yıldır faaliyette olan tesisin açılışının bugüne nasip olduğunu belirten ve günde 48 öğrenciye at binme, 150 öğrenciye okçuluk eğitimi verme kapasitesi bulunan tesise gençlerin dört elle sarılacağından şüphe duymadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; atçılık, okçuluk ve güreş sporlarının binlerce yıllık Türk tarihine tek başına anlatmaya yetecek zenginliğe sahip olduğunu belirtti.

  • Atın Türk kültüründeki yerini göstermesi bakımından Dede Korkut’tan örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kültüründe atların uzakları hayalleri yakın ettiği için kıymetli olduğunu ifade etti.

"Kültürümüze sahip çıkarak maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz"

Atın aynı zamanda Peygamber Efendimize Miraç yolculuğunda eşlik eden Burak olduğunun altını çizen Erdoğan, “Tarihte hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmış, bütünleşmişse hemen arkasından büyüme, genişleme, özellikle bu döneme girmiştir. At bu bakımdan bir medeniyet kurma aracıdır. Osmanlı, devletle birlikte sarayın at ihtiyacını karşılamak için çiftlikat-ı hümayunu da kurmuştur. Cirit başta olmak üzere at ile ilgili pek çok oyunun yer aldığı geleneksel sporlarımızın yeniden canlanması bizi memnun ediyor. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkemize gelen misafir devlet başkanlarının karşılama törenlerinde Muhafız Alayımıza bağlı bir atlı birliğimizin de yer almasını temin ettik.

  • Bunları dahi eleştirecek kadar tarih, kültür, medeniyet yoksunu, hatta düşmanı kişiler çıktı, bundan rahatsız oldu. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecektir, varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım. Halbuki, kökü olmayanların akıbeti esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda 4 bin 440 eseri ait olduğu topraklara kavuşturduk
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda 4 bin 440 eseri ait olduğu topraklara kavuşturduk

“Osmanlı döneminde Okmeydanı’na abdestsiz ve sarhoş girilemiyordu”

Tarihçilerin bir kısmının Türk milletini “ordu millet” veya “asker millet” olarak tarif etiğini, bu tanımın sembollerinden birinin at ise diğerinin de ok olduğunu söyleyen Erdoğan, Türk kültüründe ok ve yayın siyasetten sosyal hayata birçok göndermeye sahip zengin anlamlara sahip olduğunu belirterek, “Yayın merkezi, okun ise uç beyliklerini temsil ettiği siyaset geleneğimizde bu semboller devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak görülüyor. Ecdadın okçulukta gösterdiği başarı dünyaya parmak ısırtacak derecededir. İstanbul’un önemli yerlerinden birinin doğduğum, büyüdüğüm yer olması bakımından gurur duyuyorum, Okmeydanı olması tesadüfi değildir. Osmanlı döneminde Okmeydanı’na abdestsiz ve sarhoş girilemiyordu. Aynı şekilde okçular kabzar sınavında kabiliyetleri yanında ahlak ve karakterleriyle de imtihan ediliyordu." dedi.

"Çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Okçuluk müsabakaları öncesinde muhakkak besmele çekilir, Peygamber Efendimize salavat gönderilirdi. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin rekabetle beraber dayanışma, mücadele ile birlikte çelebilik hasletlerini de gerekiyordu. Aynı değerler tüm spor dallarıyla uğraşanlar için de geçerliydi. Er meydanında yiğitlik gösteren pehlivanın hayatının diğer kısımlarında da civanmert olması gerekiyordu. Ata sporlarımızı ihya etmek için çalışırken aynı zamanda bu değerleri yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Evlatlarımızı biniciliğe, okçuluğa, güreşe yönlendirirken aslında onları kendi medeniyet ve kültür miraslarına sahip çıkmaya ediyoruz. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Son dönemde tarihimizi ve kültürümüzü anlatan dizilerin ilgi çekmesinin gerisinde milletimizin geçmişini bilme, tanıma ve yaşatma heyecanı yatıyor. İşte bu anlayışla yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı insanımıza tanıtacak, özellikle çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz” şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı olmayı istemiştim Mevla bize siyaseti çizdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı olmayı istemiştim Mevla bize siyaseti çizdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu
Abone Ol Google News
Gözler bu çadırda

Gözler bu çadırda

​Jandarma 30 dakikada bir devriye atıyor, kraliçenin mezarı aranıyor.
Son 10 yılın trajik uçak kazaları

Son 10 yılın trajik uçak kazaları

​Endonezya'da düşen uçak, benzer trajik kazaları hatırlattı.
Kılıçdaroğlundan sözde cumhurbaşkanı açıklaması: Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz

Fiyatların yüzde 100'ün üzerinde arttığı iki ilçe.

İstanbul'a<br>kar müjdesi

İstanbul'a
kar müjdesi

​Yarın hava durumu hızla değişecek, dört gün etkili olacak.

​El Arabiya kanalında terörist güzellemesi.

​İmar barışından yararlanmak için usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

​Peş peşe denize indirilecekler.

Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL’sini çaldılar
Gündem

Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL’sini çaldılar

Bursa’da inşaat firması sahibi Osman K.'nin (59) arsa satışından aldığı 1 milyon 600 bin TL'yi koyduğu çanta, otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken çalındı. Polis, Osman K.'nin otomobilinin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını ve bir başka araç tarafından takip eildiğini belirledi. Takipte kullanılan otomobil terk edilmiş halde bulunurken, polis şüphelileri arıyor.
İran: Yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumu 8 aydan daha kısa sürede üretebiliriz
Dünya

İran: Yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumu 8 aydan daha kısa sürede üretebiliriz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, Meclis'te çıkarılan yasa uyarınca uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesine dair değerlendirmelerde bulundu. Yasa kapsamında uranyumu en az yüzde 20 saflıkta zenginleştirmeye başladıklarını belirten Kemalvendi, yasa kapsamında bir yıl içerisinde yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyum üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.
BAE'de 3 yıldır tutuklu bulunan Türk iş insanı için BM'ye başvuru
Dünya

BAE'de 3 yıldır tutuklu bulunan Türk iş insanı için BM'ye başvuru

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaklaşık 3 yıl önce gittiği bir fuarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp hapis cezasına çarptırılan Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün avukatları, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na "acil çağrı" ile başvuru yaptı. Avukatların tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan başvuruda Türkiye vatandaşı iş adamı Öztürk’ün tutulmasına dair bilgiler, yapılan ağır işkencelerin detayı, işkence için oğlunun dahi kullanılmış olması, kendisinden Türkiye aleyhine iftira içerikli ikrar almak için yapılan işkence ve baskılar ile hayatının risk altında olduğuna dair veriler paylaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.