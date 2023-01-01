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Cumhurbaşkanı Erdoğan TASC'ın düzenlediği akşam yemeğinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de düzenlenen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi akşam yemeğinde konuşma yaptı. Depremzedeler için inşa edilen konutların önümüzdeki aydan itibaren teslim edilmeye başlanacağını belirten Erdoğan, ''Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz, depremzede şehirlerimizi kalkındıracağız'' ifadelerini kullandı.

03:18 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de düzenlenen Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:


Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz, depremzede şehirlerimizi kalkındıracağız. Konutları önümüzdeki aydan itibaren teslim etmeye başlayacağız. Türk Amerikan toplumu yükselen ırkçı dalgadan olumsuz etkileniyor buna sessiz kalamayız. Türkiye ABD münasebetleri de günden güne gelişiyor.


Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#BM
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