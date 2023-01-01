Cumhurbaşkanı Erdoğan TASC'ın düzenlediği akşam yemeğinde konuştu

Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz, depremzede şehirlerimizi kalkındıracağız. Konutları önümüzdeki aydan itibaren teslim etmeye başlayacağız. Türk Amerikan toplumu yükselen ırkçı dalgadan olumsuz etkileniyor buna sessiz kalamayız. Türkiye ABD münasebetleri de günden güne gelişiyor.