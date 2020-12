​Cumhurbaşkanı Erdoğan tehditlere böyle cevap verdi: Katıksız faşizmin izleri var!

Vahdettin Köşkü’nden Kağıthane Meydanı’nın açılış törenine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesinin bazılarını çıldırttığını belirtti. Erdoğan özetle şunları söyledi:

Seçimlerde şehirleri kendi hikayelerine uygun projelerle donatma sözü verdik. Ülkemizin dört bir yanında belediyelerimizle birlikte bu sözü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Millet bahçeleriyle, yeşil alanlarla, millet kıraathaneleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle, restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz.

Meydana ilişkin bilgi veren Erdoğan, “Burada şimdi çok değişik ağaç çeşitleri var. Yeşil bitkilerimiz var. Bodur ağaç çeşitlerimiz var. Bunlarla tabii Kağıthane Meydanı çok daha güzel bir hale geldi. İnşallah baharla birlikte burada anneler çocuklarıyla, yavrularıyla çok daha farklı bir şekilde vakit geçirebilecekler” dedi.

BAZILARI ÇILDIRIYOR

Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye’nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız faşizmin izlerini görüyoruz.

REKLAM

NEREDE KALDI İNSANA SAYGINIZ

Ne diyorlar? İktidara gelirsem AK Parti’yi kapatacağız. AK Parti’yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız. AK Parti’ye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız. AK Parti’yle çalışan memurları işten atağız. AK Parti’de görev yapanların mallarına, mülklerine el koyacağız, diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız, hukuk devletine bağlılığınız, insana saygınız.

OYNAT 03:08 "Biz bunları, milletin seçtiği başbakanı alçakça dar ağacına göndermelerinden biliriz!" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek derinleşen küresel ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesinin bazılarını şaşırttığını, hatta çıldırttığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.



Biz bunları bakanları alçakça darağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her cuntanın içinde veya arkasında yer almasından biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründen özellikle kız evlatlarımıza başörtüsünden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları kendi partileri içindeki taciz, tecavüz ve hırsızlıklara kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BİZ BUNLARIN CİĞERİNİ BİLİRİZ

Tabii biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden, 27 Mayıs’ta milletin seçtiği başbakanı ve bakanları alçakça dar ağacına göndermelerinden biliriz.

Biz bunları her darbenin, her muhtıranın, her cuntanın içinde veya arkasında yer almalarından, ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz.

REKLAM

Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde kendi partilerinin içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. Bu kadar tacizler oldu, bu kadar tecavüzler oldu partinizin içinde. Sesleri çıktı mı? Çıkmadı. Velhasıl biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini.

Vatandaşlara salgın uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii’nde kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından cemaatte seslenerek, koronavirüs tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu. Erdoğan, “Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21.00’de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar yardımcınız olsun. Rabbim’den bütün hastalarımıza şifa diliyorum” dedi.