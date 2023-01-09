Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknoloji özürlü gafillerin karalamalarına rağmen İHA SİHA'lar tüm dünyada gıptayla takip ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
2 adet yeni Altay tankı ordumuza teslim edilecek.
Ciddi emek, sabır gerektiren tüm projeleri adım adım hizmete alıyoruz.
Birilerinin 'ona buna satıldı' diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Anabakım Fabrikası ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.
Sermaye düşmanlığı yapanlar kapı kapı dolaşıp yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor.
Fabrikayla ilgili iddiaları tutmayanlar işçi kardeşlerimizden özür dileme erdemi göstermedi.
Türkiye'nin savunma hamlelerinin ayak oyunlarıyla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.
Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayii geliyor.
Grup kürsülerini iftira ve çarpıtma kürsülerine çevirenleri bir kez daha milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum. Yapmazlarsa, onların yalanlarını deşifre etmeyi sürdürüyoruz.
Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltan tüm projelere sahip çıktık.
Göreve geldiğimizde yüzde 20'ydi ama şimdi yüzde 80'i yerli ve milli olan bir savunma sanayiine sahibiz.
Özellikle ihracat alanında gerçekten gurur verici bir tabloya şahit oluyoruz.
60 milyar doların üzerinde bütçeli savunma sanayii projesi yürütülüyor, ihale sürecindekilerle bu rakam 75 milyar doları buluyor.
İHA, SİHA ve taarruzi insansız hava araçlarının üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.
Teknoloji özürlü kimi gafillerin karalama çabasına rağmen İHA, SİHA'lar tüm dünyada gıptayla takip ediliyor.
2023'te milli muharip uçağımızı hangardan çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz, Hürkuş ilk uçuşunu yapacak.
Uzun menzilli hava savunma füze sistemi siper hizmete giriyor.
2023'ü savunma sanayiinde dönüm noktası haline getireceğiz. Atak-2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirecek.
Ayrıntılar geliyor...
OYNAT 01:26
TSK terör hedeflerini Boran ile vuracak
Milli Savunma Bakanlığı, iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan, 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi 'Boran'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TSK'nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs 'Boran'ın ilk sevkiyatı gerçekleştiriliyor. TSK'nın talepleri doğrultusunda MKE mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilen 'Boran', uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçti. Zorlu arazi koşullarında yapılan operasyonlarda, TSK'nın elini güçlendirmek amacıyla geliştirilen 'Boran', 1780 kilo ağırlığı ile havadan ve karadan taşınarak istenilen araziye kısa sürede ulaştırılabiliyor ve 1 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor. Atış Kontrol Sistemi ve gece-gündüz 360 derece atış kabiliyeti bulunan 'Boran', eksi 32 ile artı 44 dereceye kadar hava koşullarında görev yapabiliyor. 17 kilometre etkili menzile sahip 'Boran' dakikada 6 atış yapabiliyor. Dünyada az sayıdaki ülkede bulunan 'Boran' artık TSK'nın envanterindeki önemli silah sistemlerinden olacak.
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MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, şirket çalışanlarının bu yıl da müthiş bir performans gösterdiklerini söyledi.Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin ihtiyacı olan silah, mühimmat, roket, patlayıcı ve araç gereçleri üreten şirketin, bu sene kullanıcıların beklentilerini tamamen karşıladığını vurgulayan Akdere, yapılmayanı yapmak yaklaşımının örneklerini de ortaya koyarak kullanıcılara sunduklarını ifade etti.
Akdere, bu kapsamda 76 milimetre Deniz Topu, kalifikasyon süreci yürütülen Yakın Hava Savunma Sistemi gibi ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımız Hulusi Akardan aldığımız talimat gereği yapılmayanı yapmaya devam ediyoruz dedi.
Özel sektörü de yanlarına alarak birçok proje başlattıklarını dile getiren Akdere, 2022 yılında taşınabilir obüs Boran teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Akdere, şöyle konuştu:Kullanıcımızın isteklerine yüzde 100 uyan bir ürünü, Savunma Sanayii Başkanlığımızın projesi kapsamında envantere kattık. Seri üretim için de siparişlerimizi aldık ama sadece Türkiyede değil, dost ve müttefik ülkelerden de şu anda 2 ülkeyle sözleşme imzalamış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız İhracatta Makina Kimyadan patlama bekliyorum. demişti. Bunu hayata geçirebilmek için hızlı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli bir kalem, 9,19, 5,56, 7,62 milimetre fişekler var. Fişek satalım ama dost ve müttefiklerimiz kendi fişekleri, kendileri üretsin istedik. Mühimmat fabrikası kurulumu için 9 ülkeyle sözleşme imzalamış bulunmaktayız, 4 ülkeyle de ocak ayı içinde sözleşmeleri imza aşamasına getirmiş olacağız. Bazılarının inşaatını kendileri yapıyor, bazılarında inşaat dahil anahtar teslimi mühimmat fabrikası kuruyoruz.
Elektrikli ZMA teslimatı başlıyorAkdere, yerli partnerlerle Çorum-Sungurluda Barut Fabrikasının temellerini attıklarını ve Ahlatcı Grup ile yürüttükleri projede en geç gelecek senenin ortasında barut ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak bir tesisi devreye alacaklarını dile getirdi.
Elektrikli motor çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Akdere, şunları söyledi:Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Projemizde kabulleri bitirmiş, 50 adet seri sipariş almıştık. Mart ayı içinde ilk 14 aracımızı teslim etmiş olacağız. Zırhlı personel taşıyıcıyı, zırhlı muharebe aracına çevirmiş olarak, üstünde 25 milimetre kulesiyle, silahıyla aracımızı elektrikli olarak teslim edeceğiz. 25 tona kadar elektrikli motor üretiminde hiçbir sıkıntımız yok. 25 ton ve üstü neden? Fırtına obüsümüz geliyor. Burdurdaki askeri birliğimizde kalifikasyon çalışmalarına başladık. Elektrikli Fırtına, Sessiz Fırtınanın seri imalatına başlayabilmek için kalifikasyon süreçleri devam ediyor. Mayıs ayındaki IDEFte de çok daha büyük bir sürprizimiz olacak. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız o gün geldiğinde sizlerle paylaşsınlar. Bir taraftan dizel motorlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor, biz de alternatif olarak elektrikli motoru savunma sanayisinde öne çıkaracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 2027 yılına kadar bir projeksiyon sunduk. Yapılmayan birçok ürünü de hayata geçirmek için AR-GE çalışmalarımız hızla büyümeye devam edecek.
Kamyona monte obüse 4 ülkeden ilgi76 milimetre Deniz Topunun Beykoz gemisinde kalifikasyon sürecinin tamamlandığını ve envantere katıldığını bildiren Akdere, ihracata yönelik olarak son detaylarını konuştukları ve ocak sonu gibi imzalayacakları ihracat sözleşmelerinin söz konusu olduğunu ifade etti.Akdere, 155 milimetre obüsün 6x6 ve 8x8 araçla hareketli hale getirilmesine yönelik müttefik bir ülkeyle ciddi sayıda teslimatı öngören görüşmelerde imza aşamasına geldiklerini belirterek, Sayın Bakanımızın da çok ciddi destekleri oldu. Uluslararası ve gerçekten çok büyük bir proje. Paydaşlarımızla beraber kendimizi en iyi şekilde ifade ettik. Bahsi geçen ülkenin son imzasını önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Ciddi ihracat potansiyellerinden bir tanesi de o. Burada da kalmıyor, 3 dost ve müttefik ülkeyle de aynı projeyle ilgili çalışmaları eş zamanlı yürütmekteyiz. dedi.
Yakın Hava Savunma SistemiYakın Hava Savunma Sisteminin mekanik tarafını tamamıyla bitirdiklerini ve silahın kalifikasyon sürecinin tamamlandığını vurgulayan Yasin Akdere, şunları kaydetti:Sistemi Deniz Kuvvetleri için çalışırken Genelkurmay Başkanımızın talimatıyla kara platformu için de çalışmaya başladık. Kara platformundaki test videolarını paylaştık. Gemide ana radara bağlayabiliyorsunuz, kara platformu için ekstra bir radar ihtiyacı var. O radarla ilgili AR-GE projemizi başlatmış bulunmaktayız. 8 aylık bir süre öngörüyoruz. Burada çözüm ortaklarımız olduğu gibi ASELSAN başta olmak üzere güzide firmalarımızın tecrübesinden, yönlendirmesinden yararlanıyoruz. Hızlı şekilde radarı da hayata geçireceğiz çünkü çok ama çok ciddi bir ihracat sözleşmesinde imzaya kaldık. Çok büyük ses getirecek bir ihracat kalemi son aşamasında.
MKE'nin ürettiği milli silahlara ihracat yolu göründü
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, son dönemde geliştirdiği askeri teknolojilerle 2022'de ihracat yolunda önemli adımlar attı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin ihtiyacı olan silah, mühimmat, roket, patlayıcı ve araç gereçleri üreten şirketin, bu sene kullanıcıların beklentilerini tamamen karşıladığını vurgulayan MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, "yapılmayanı yapmak" yaklaşımının örneklerini de ortaya koyarak kullanıcılara sunduklarını belirtti.