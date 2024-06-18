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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayarak A Milli Takımı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan galibiyeti sonrası A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti. Maçın yıldız ismi Arda Güler'le de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç futbolcunun dört dörtlük oynadığını söyledi. Erdoğan ayrıca 50'nci yaşına giren Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın da doğum gününü kutladı.

22:59 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 00:32 - 19/06/2024 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çıktığı ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turnuvadaki ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.




"Mert'in attığı gol şampiyonanın en önemli golü sayılabilir"

İlk olarak Teknik Direktör Vincenzo Montella ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyoruz, mutluluklar diliyoruz. Bu maçtan sonra Portekiz maçı var. Mert'in attığı gol şampiyonanın en önemli golü sayılabilir. Arda'nın attığı gol de dört dörtlük bir goldü. Bütün futbolcuların gözlerinden öpüyorum." dedi.

Montella ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile yapılacak karşılaşmaya davet etti.

Erdoğan ayrıca 50'nci yaşına giren Montella'nın doğum gününü de kutladı.

"Dört dörtlük oynadın"

Maçın yıldız ismi Arda Güler'le konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç futbolcunun dört dörtlük oynadığını söyledi.

Milli Takımın üçüncü golünü Kerem Aktürkoğlu ile de görüşen ve kalecinin çıkışını iyi değerlendirdiğini belirterek kendisini tebrik eden Erdoğan, tüm futbolcuların selamlarını aldıktan sonra, "Hepsinin gözlerinden öpüyorum." diyerek telefonu kapattı.



#A Milli Takım
#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
#Gürcistan
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