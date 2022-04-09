Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin tepesine biniyor başlarını eziyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle mücadele etmek devletin asli görevidir.

İnsanları bir arada tutmanın ilk şartı can ve mal güvenliğini, geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamaktır.

Türkiye uzun süren terörle mücadele döneminde on binlerce şehit vermiş bir ülkedir.

Terör örgütlerini sınırlarımızın içinde bitirme noktasına getirdik. Artık terör örgütlerinin saldırmasını beklemiyor, onları inlerinde vuruyoruz. Tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz.

Terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz. Mücadelemizi daima hukuk mücadelesi içinde yürüttük.

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Türkiye bölgesindeki krizlere, provokasyon girişimlerine rağmen dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak öne çıktı.

Polislerimizin üzerlerine gelindiğini haksız zan altında bırakıldığını görüyoruz. Sizler bunlara aldırmayın sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak sonuna kadar yanınızdayım.