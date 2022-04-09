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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Teröristlerin tepesine biniyor başlarını eziyoruz
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin tepesine biniyor başlarını eziyoruz

Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı"na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele vurgusu yaptı. Türkiye sınırları içerisinde terörü bitirme noktasına getirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Artık terör örgütlerinin saldırmasını beklemiyor, onları inlerinde vuruyoruz. Tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz." dedi. Erdoğan son dönemde hedef alınan polislere de çağrı yaparak, "Sizler bunlara aldırmayın sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak sonuna kadar yanınızdayım." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin tepesine biniyor başlarını eziyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle mücadele etmek devletin asli görevidir.

İnsanları bir arada tutmanın ilk şartı can ve mal güvenliğini, geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamaktır.

Türkiye uzun süren terörle mücadele döneminde on binlerce şehit vermiş bir ülkedir.

Terör örgütlerini sınırlarımızın içinde bitirme noktasına getirdik. Artık terör örgütlerinin saldırmasını beklemiyor, onları inlerinde vuruyoruz. Tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin tepesine biniyor başlarını eziyoruz
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin tepesine biniyor başlarını eziyoruz
Baltalimanı Polisevi'nde, 'Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele vurgusu yaptı. Türkiye sınırları içerisinde terörü bitirme noktasına getirdiklerini ifade eden Erdoğan, 'Artık terör örgütlerinin saldırmasını beklemiyor, onları inlerinde vuruyoruz. Tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz.' dedi.

Terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz. Mücadelemizi daima hukuk mücadelesi içinde yürüttük.

Türkiye bölgesindeki krizlere, provokasyon girişimlerine rağmen dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak öne çıktı.

Polislerimizin üzerlerine gelindiğini haksız zan altında bırakıldığını görüyoruz. Sizler bunlara aldırmayın sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak sonuna kadar yanınızdayım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere çağrı: Sonuna kadar yanınızdayım
OYNAT 01:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere çağrı: Sonuna kadar yanınızdayım
Baltalimanı Polisevi'nde, 'Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde hedef alınan polislere çağrı yaparak, 'Zaman zaman polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın. Cumhurbaşkanı olarak sonuna kadar yanınızdayım.' ifadelerini kullandı.

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