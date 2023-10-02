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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lokman Özdemir
14:55 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım
Cömert Tokayev
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kritik zirve görüşüldü

İki lider Kasım ayında Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde gündeme gelebilecek konularla ilgili de görüş alış verişinde bulundu.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Cömert Tokayev
#Kazakistan
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