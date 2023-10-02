Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile telefonda görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım
Cömert Tokayev
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ilişkiler bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Kritik zirve görüşüldü
Kritik zirve görüşüldü
İki lider Kasım ayında Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde gündeme gelebilecek konularla ilgili de görüş alış verişinde bulundu.
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1 saat önce