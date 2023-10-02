Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile telefonda görüştü

Unutulmamalıdır ki; Kazakistan, bir Türk ulusu olan Kazak halkına aittir. Bu ülkenin bağımsızlığı ve istikrarı hem komşularının hem de Türk Dünyası’nın yararına olacağı gibi, geleceğini kendi dinamikleriyle inşa etmesi de bölgesel ve küresel barışın önünü açacaktır.