Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tokyo'da gururlandık sıra Paris'te





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/SKxg6t7mxx — Yeni Şafak (@yenisafak) May 12, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın Engelliler Haftası'nı tebrik ediyorum. Hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarıları ile hepimize örnek oluyorlar. Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum.

Hiç kimse fikrinden, dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakamaz. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz. Başkaları görmezden gelse de biz engelli kardeşlerimizi ihmal edemeyiz. Bu hassasiyetle tüm fertlerimiz gibi engelli kardeşlerimizin de hayata katılmalarına büyük önem veriyoruz. Bu anlamlı program, engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri temizlemede en güzel örneği oluşturuyor.

REKLAM

Engelli sporcu kardeşlerimiz bizi Tokyo'da gururlandırdılar. Paris'ten de dolu dolu zaferlerle döneceğiz.

Engelliler kanunu ile eğitimden bakıma, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar çok adım attık.