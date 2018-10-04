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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'unda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuşuyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv: Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sene düzenlenen TRT World Forum'unda konuşmuştu.
Arşiv: Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sene düzenlenen TRT World Forum'unda konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Afganistan, Arakan, Yemen, Kıbrıs ortada, BM maalesef herhangi bir şey yapamıyor. BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır.

BM'de İsrail aleyhinde alınmış kararlar var ama uygulanmıyor. Çünkü İsrail kabul etmiyor. 5 tane daimi üye var. Bir tanesi yok derse karar alınamıyor. ABD, İsrail lehine karar alır mı? Almaz. Bu yüzden uygulanmıyor.

Artık 2. dünya savaşında değiliz. Yeni bir dönüş ve değişime gitmek zorundayız. 5 tane ülkenin arasında dünyada adalet tesis edilemez. Bunun için diyorum ki dünya 5'ten büyük. Hele hele birden kesinlikle böyle. Ne yazık ki uygulamalar böyle değil. BMGK'da dünya temsil ediliyor mu? Hayır. Kıta dağılımına bakınca görüyoruz. Burada Asya'da Afrika'da olması lazım. 7 kıtanın yer aldığı BMGK olmalı. Bunun dünyada siyasiler başaracak. Bu 5 daimi üyenin işine gelmez. Bunu BM Genel Kurulu'nda konuşmalıyız. Onun dünya 1. Dünya Savaşı'nın dünyası değil, 2. Dünya Savaşı'nın da değil.

BM'de dünya temsil edilmiyor

BM'de dünya temsil edilmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'unda konuşuyor.
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