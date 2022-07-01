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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK dünyanın sayılı ordularının başında geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4’üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10’uncu Dönem Karargâh Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Erdoğan, ''Kahramanlarımız ordumuz personel eksiğine rağmen yürüttüğü operasyonlarla ayakta durduğunu kanıtladı. Son 6 yılda harekat alanlarındaki başarısıyla TSK dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir. Türkiye'nin ihtiyacı ileriye doğru adımlar atmaktadır. Hedefimiz TSK'yı dünyanın 1 numarası haline getirmektir. Kısa bir süre önce nefes tatbikatı gerçekleştirdik, başta ABD olmak üzere 39 ülke katıldı, tatbikat başarılı oldu'' açıklamasında bulundu. Yunanistan kullanılarak Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya çabaladıklarını ifade eden Erdoğan, ''Birilerinin eteği altına saklanan Yunanistan'a bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK dünyanın sayılı ordularının başında geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Kahramanlarımız ordumuz personel eksiğine rağmen yürüttüğü operasyonlarla ayakta durduğunu kanıtladı.

Son 6 yılda harekat alanlarındaki başarısıyla TSK dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir.

Türkiye'nin ihtiyacı ileriye doğru adımlar atmaktadır. Hedefimiz TSK'yı dünyanın 1 numarası haline getirmektir.

Kısa bir süre önce nefes tatbikatı gerçekleştirdik, başta ABD olmak üzere 39 ülke katıldı, tatbikat başarılı oldu.

NATO görüşmelerinde herkesin ifade ettiği gibi, Türkiye terörle mücadelede hakkı ödenmesi gereken bir ülkedir. Sıfırı tüketene kadar yürüteceğiz.

NATO Zirvesi'nde müttefiklerimize ülkemizin yaklaşımlarını ifade etme şansı bulduk.

Türkiye NATO'ya verdiği katkılarıyla teşkilatta daima seçkin bir konumda yer almıştır.

Son dönemde NATO içindeki bazı ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterince destek vermediği açıktır.

Yunanistan kullanılarak dikkatimizi dağıtma çabalarının farkındayız.

(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin.

Birilerinin eteği altına saklanan Yunanistan'a bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz.

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