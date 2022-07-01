Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK dünyanın sayılı ordularının başında geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/sfeQvLBnmh
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/sfeQvLBnmh— Yeni Şafak (@yenisafak) July 1, 2022
Kahramanlarımız ordumuz personel eksiğine rağmen yürüttüğü operasyonlarla ayakta durduğunu kanıtladı.
Son 6 yılda harekat alanlarındaki başarısıyla TSK dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir.
Türkiye'nin ihtiyacı ileriye doğru adımlar atmaktadır. Hedefimiz TSK'yı dünyanın 1 numarası haline getirmektir.
Kısa bir süre önce nefes tatbikatı gerçekleştirdik, başta ABD olmak üzere 39 ülke katıldı, tatbikat başarılı oldu.
NATO görüşmelerinde herkesin ifade ettiği gibi, Türkiye terörle mücadelede hakkı ödenmesi gereken bir ülkedir. Sıfırı tüketene kadar yürüteceğiz.
NATO Zirvesi'nde müttefiklerimize ülkemizin yaklaşımlarını ifade etme şansı bulduk.
Türkiye NATO'ya verdiği katkılarıyla teşkilatta daima seçkin bir konumda yer almıştır.
Son dönemde NATO içindeki bazı ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterince destek vermediği açıktır.
Yunanistan kullanılarak dikkatimizi dağıtma çabalarının farkındayız.
(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin.
Birilerinin eteği altına saklanan Yunanistan'a bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...