Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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