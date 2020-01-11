Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşiyi kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid Gannuşi'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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