Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Büyükelçilere sesleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Büyükelçiler Konferansı'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle, son dönemdeki bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendiriyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Göreve geldiğimizde birçok karanlık odakla mücadele ettik. Devletin içine çöreklenmiş, yapıların hedefi haline geldik. Kendini milletin siyasi iradesinden yüksek gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık.

Bölgemizde ve küresel ölçekteki kritik gelişmeler dikkate alındığında fikir teatisine duyulan ihtiyaç ortadadır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek ülkemize ekonomik, siyasi ve diplomatik bedel ödeten vesayetçi anlayışı rafa kaldırdık.

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Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin altını çizdik. Zelenskiy ve Putin ile görüşmelerimizde sorunların diyalog ile çözülmesi gerektiğini vurguladık.

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