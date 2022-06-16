Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-İş'i kabul etti

Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam gelecek mi sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşiyor. Ziyaretin ardından bir açıklama yapılıp yapılmayacağı gazeteciler tarafından takip ediliyor.
Ayrıntılar geliyor...
Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam gelecek mi sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşiyor. Ziyaretin ardından bir açıklama yapılıp yapılmayacağı gazeteciler tarafından takip ediliyor.
Ayrıntılar geliyor...
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