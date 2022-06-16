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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-İş'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-İşi kabul etti
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Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam gelecek mi sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşiyor. Ziyaretin ardından bir açıklama yapılıp yapılmayacağı gazeteciler tarafından takip ediliyor.

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