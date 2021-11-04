Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Konseyi, aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın ve iş birliğinin sembolüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in başkanlığında gerçekleştirilen Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Konseyi 4. Toplantısı’na gönderdiği video mesajda Türk Konseyi'nin, kardeşliğin, dayanışmanın ve iş birliğinin sembolü hâline geldiğini belirterek "Maarif davamıza verdiğiniz değerli katkılar için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Millî Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul’da başlayan toplantının eğitim camiası ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu sene, Türk dünyası olarak hep birlikte Türk Konseyi’nin kuruluşunun 12. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Geride bıraktığımız 12 yıllık zaman zarfında Konseyimiz, aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın ve iş birliğinin sembolü hâline gelmiştir. Konsey çerçevesinde yapılan çeşitli seviyelerdeki temaslar, her alanda tecrübe paylaşımına ve yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olmuştur. Yine bu süreçte Türk Konseyi kurumsallaşmasını tamamlamış, yeni katılımlarla, gücünü, itibarını ve etkinliğini daha da artırmıştır. 12 Kasım 2021'de ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek 8. Zirve, inşallah Konsey tarihinde bir dönüm noktası teşkil edecektir. Zirve kapsamında eğitim bakanlarımız arasında gerçekleştirilen toplantımızın, istikbalimizin teminatı olan gençlerimize daha kaliteli eğitim sunma çabamızda bizlere yol göstereceğine inanıyorum. Toplantı münasebetiyle gönül coğrafyamızın farklı köşelerinden Türkiye'yi teşrif eden siz misafirlerimize ‘hoş geldiniz’ diyor, maarif davamıza verdiğiniz değerli katkılar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk Konseyi 6. Eğitim Bakanları Toplantısı'nın hayırlı olmasını diliyor, Türk dünyasındaki tüm kardeşlerime mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyorum."

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