Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar için İstanbul Beşiktaş'ta bir öğrenci evine konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da eşlik etti.



