Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci yılını kutlayan mesaj paylaştı. Erdoğan, "Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.