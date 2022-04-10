Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci yılını kutlayan mesaj paylaştı. Erdoğan, "Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci yıl dönümünü kutladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Gençlerden biri imam Erdoğan müezzin oldu
GÜNDEM
Gençlerden biri imam Erdoğan müezzin oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci evinde iftar yaptı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar için İstanbul Beşiktaş'ta bir öğrenci evine konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da eşlik etti.
Dev derbi Fenerbahçenin

Dev derbi Fenerbahçe'nin

Galatasaray'ı 2-0 yenen sarı lacivertliler ikinci sıraya yükseldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
Onun Gibinin 10. bölümü yayında: Onun hayatı hayadan ibaretti

Premier Lig'de <br>zirve değişmedi

Premier Lig'de
zirve değişmedi

Final gibi maçta kazanan çıkmadı.

Eşsiz manzaralı yaylalar dron ile görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.