Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Tek bir vatandaşımızın dahi inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine izin vermedik
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek bir vatandaşımızın dahi inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine izin vermedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi. Erdoğan, "Tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mektup göndererek, Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini andığını söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, "Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan, Ermeni Toplumunun Çok Değerli Üyeleri, Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tüm dünya ile birlikte içinden geçtiğimiz bu zor günlerde, vatandaşlarımız arasındaki dayanışma güçlenerek sürüyor. Daha yakınlaşmış, birlik, beraberlik duyguları daha da güçlenmiş olarak yarınlara ulaşmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dünya halklarına büyük acılar yaşatmış Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Bu vesileyle, bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Erdoğan, "Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Geçmişten yalnızca dostluk ve aynı yüksek insanlık ideali için güç alarak geleceği birlikte inşa etmek hepimizin ortak amacıdır. Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreler hepimizin malumudur. Biz birlik, refah ve huzur dolu bir gelecek isterken ve bunun için çalışırken, niyeti başka olan çevrelere fırsat verilmemesi en önemli dileğimizdir. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, hepinize esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 24 Nisan olaylarına ilişkin açıklama: Türkiye yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 24 Nisan olaylarına ilişkin açıklama: Türkiye yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecek

Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi
DÜNYA
Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi
Abone Ol Google News
Hüzünlü ramazan

Hüzünlü ramazan

​İftarda, sahurda dolup taşan tarihi mekanlar şimdi bomboş.
Kritik toplantı

Kritik toplantı

İki bakan gıda arz güvenliğini ele adı.
Koronavirüs bilançosu

Koronavirüs bilançosu

Dünyadaki vaka, ölüm ve ülkelerin son durumu!
Hayatımızın savaşındayız

Hayatımızın savaşındayız

​Küresel liderlerden koronavirüse karşı çağrı.
İlk kez bu sonuç çıktı

İlk kez bu sonuç çıktı

​Bakan Koca'nın açıkladığı tablo umut verdi.
MİT ifşasına <br>19 yıl istendi

MİT ifşasına
19 yıl istendi

Sekiz şüpheli hakkında dava açıldı.

Süper Lig <br>yeniden başlıyor

Süper Lig
yeniden başlıyor

​Maçların başlama tarihi belli oldu.
Geçerliliği yok

Geçerliliği yok

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın sözlerine tepki.
Asla izin vermedik

Asla izin vermedik

​Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriğine mektup.
CHP'den ilginç soru

CHP'den ilginç soru

Pandemiye davetiye çıkaran törende 'Erdoğan niye yoktu?'
İşe yaramadı

İşe yaramadı

​Tüm dünyada umut olarak görülen Remdesivir ilacının denemesi başarısız oldu.
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın dezenfektanlı tedavi önerisiyle dalga geçti.
Sosyal medyada bağışçı aramayın

Sosyal medyada bağışçı aramayın

Kızılay Başkanı: İmmün plazma için herkese ulaşıyoruz 400'ü aştık.
Yerli otomobil tam gaz

Yerli otomobil tam gaz

​Gemlik'teki fabrikanın zemin etütleri tamamlanıyor, temeli atılacak.
Markete<br>arabayla gitmeyin

Markete
arabayla gitmeyin

​Alışveriş saatinde yola çıktı, 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Dev hastane şekilleniyor

Dev hastane şekilleniyor

​Sancaktepe'de yapılan hastanenin çatıları yerleştiriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.