Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her zaman KKTC'nin yanında olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi kapsamında Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede liderler, Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatında temsil edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunmadığı hiçbir sürecin Kıbrıs'ta kalıcı çözümün anahtarı olamayacağını, Türkiye'nin her zaman KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da yer aldı.

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