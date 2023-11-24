Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinde konuştu: Rekor ihracat rakamlarına ulaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni”nde açıklamalarda bulundu.





Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Erdoğan'ın şu açıklamalarda bulundu;





İhracatçılarımıza sağladığımız kolaylıkların başında hususi damgalı pasaport var.





İhracatçılarımızın verdiğimiz desteklerin hakkını vermesinden dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemiz geçen sene 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.





Türkiye bu artış oranıyla ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke oldu. Ekim ayında yeni bir rekora imza attık. Rekor ihracat rakamlarına ulaştık.12 aylık ihracat 254.8 milyar dolara çıktı. Orta Vadeli Program ve 12 Kalkınma Planı'nda belirlediğimiz ihracat hedeflerini mutlaka gerçekleştireceğiz.





"'Bittik, mahvolduk' diyenlere aldırmadık"





Gümrük işlemlerinin en az maliyetle yapılması konusunda kendimizi geliştiriyoruz. Kolaylıkların başında hususi damgalı pasaport imkanı var. Müşterileriniz ile hızlı irtibat için 2017'de bu uygulamayı hayata geçirdik. 35 bin ihracatçımıza pasaport verdik. Eximbank 2022 sonu 45 milyar dolarlık destek sağladı. Devlet yardımlarının toplam tutarı 8 milyarı buldu.





İhracatçılarımızın verdiğimiz desteklerin hakkını vermesinden dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemiz geçen sene 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye bu artış oranıyla ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke oldu. Ekim ayında yeni bir rekora imza attık.





Yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık. "Bittik, mahvolduk" diyenlere aldırmadık çalıştık. Bu başarıda emeği olan siz ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum.





Her zaman söyledim, bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Yeterki siz çalışın, üretin, istihdam oluşturun. Yeter ki siz bu ülkenin ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırın. Yeter ki siz Türkiye'nin potansiyeline güvenmeye, inanmaya devam edin. Allah'ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayız.





"21 yılda ciddi mesafe aldık"





Bunlar sadece birer başlangıç, inşallah daha iyilerini başaracağız. Bu noktada bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İhracatın rakam olarak artışı şüphesiz önemlidir ama bizim ihracattaki nitelik artışını sağlamamız gerek. Esasında burada da son 21 yılda ciddi mesafe aldık.





Sadece yük de değil pahada da yelpazemizi genişletmeliyiz. Savunma Sanayi alanında bunu başardık. Kilogram başına ortalama 57 doların üstüne çıktık.





Burada meramımızı daha iyi anlatmak adına çarpıcı bir örneği sizinle paylaşmak istiyoruz. İHA'da kullandığımız mercekleri Kanada'dan ithal ediyoruz. Suriye'deki operasyonlarımız nedeniyle Kanada mercek vermedi. Güya NATO'da beraber olduğumuz müttefikimizin bu yaklaşımı karşısında biz de ASELSAN'ı talimatlandırdık. Tam bir seferberlik ruhuyla yerli İHA'larımıza bu ürünü sundular. Yerli ve milli kamera sistemini böylece ülkemize kazandırdık. Yurt dışına da ihraç ettik.





"Onlar kendi kin ve haset çukurunda sürünsün"





Togg'da bir başarıdır. İçimizdeki muhalefetin çelmeleriyle karşılaştık. Devrim arabalarına ne yaptılarsa aynısını Togg'a da yapmak istediler. Otomobillerin yurt dışından geldiğini iddia edecek kadar kontrollerini kaybettiler. Zahmet edip bir günlerini ayırıp Togg üretim tesislerini ziyaret etmediler. Yollarımızı süsleyen 12 bin Togg aracına rağmen yalanlarına devam ediyorlar. Onlar kendi kin ve haset çukurlarında sürünsünler.





Türkiye yerinde saymakla yetinecek bir ülke değildir ve olamaz.





Elbette kimi alanlarda kendimizi yeterli görmeksek de ihracatta elde ettiğimiz bu başarılar tesadüf değil. İnovasyon meselesine çok büyük önem verdik.





Dünyanın en başarılı üniversiteleri, ARGE merkezleri küresel ağa sahip şirketleri insan kaynağı yanında başka membalardan beslenmekte. Bunun en başlı örneği silikon vadisidir.





Şirketlerimiz, üniversitelerimiz dışarı açılmaktan uluslararası zemini oluşturmaktan korkmamalıdır. Türkiye'yi içine kapatmayı hedefleyen söylemleri iyi niyetli bulmuyoruz. 5. kol elemanları tarafından körüklenen lümpen faşizm büyük Türkiye yolundaki en büyük engellerden biri. Faşizm bilimin sanatın özgün ve özgür düşüncenin de hasmı. Bu düşüncenin gençlerimizi zehirlememize fırsat vermeyeceğiz.





Dünyanın neresinde olursa olsun bilgiyi bir zenginlik görmek tercihten öte zorunluluktur. Diğer türlü rakiplerimiz ileri giderken biz irtifa kaybederiz.





"Mazlum coğrafyalara sırtımızı dönmeyeceğiz"





Nice engelli atladık. Bu ülkeden bir şey olmaz diyenleri başarılarımızla hüsrana uğrattık. Ülkemizi yurt dışında kötüleyenlerin heveslerini vatanımıza sahip çıkarak kursaklarında bıraktık.





Mazlum coğrafyalara sırtımızı dönmeyeceğiz. 7 Ekim'de İsrail saldırıları altında can veren kardeşlerimizin dertleri ile de dertleneceğiz. Tarihimizin hiçbir döneminde zulme rıza göstermedik. Soykırıma ve sömürüye bulaşmadık. İnsanımızın başını eğecek hiçbir bagajımız olmadı. unların hiçbirine borçlu değil tam tersine alacaklıyız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ne suretle olursa olsun yolda kalanlardan olmayacağız.



