Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-İspanya İş Forumu'nda dünyaya seslendi: İsrail ateşkese öldürerek yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"İspanya ile ilişkilerimizi daha da geliştirme niyetindeyiz.

Bankalarımız ile finans kuruluşlarımız arasındaki ilişkiler güçleniyor.

Türkiye bölgemizin cazibe merkezidir.

Hükümetler olarak atılacak adımları destekleyeceğiz. Siz çalıştıkça yatırım yaptıkça biz de her daim sizin yanınızda olacağız.

Bugün imzalanacak anlaşmalarla iş birliğimizin zeminini daha da güçlendireceğiz.

Dünyamızın savaşlarla ve katliamlarla sarsıldığı şu günlerde ittifakın önemi daha da artıyor.

Ateşkes çağrılarına kan dökerek cevap veren bir şımarıklıkla karşı karşıyayız. Gazze'de 16 bini çocuk 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi. Kiliseler, camiler, okullar sivil kampları bombalandı. Masum siviller kurşunların hedefi oldu.

İspanya'nın; İsrail mezalimi karşısındaki tutumunu memnuniyetle karşıladığımızı burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Sanchez'in tavrını tebrik ediyorum. İspanya hükümetine ve halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Akdeniz'in iki yakasında yer alan ülkelerimizin sahip olduğu ilişkiler yeni ortaklıklara vesile oldu.

Türkiye ekonomisi deprem felaketine rağmen toparlanma sürecini başarıyla devam ettiriyor. Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketine rağmen yüzde 4,5'luk bir büyüme kaydettik."







