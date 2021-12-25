Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sıçrıyor muhalefet ülkede ne olup bittiğinin farkında değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Organize sanayi bölgemiz de aynı azim, heyecan ve gayretle çalışan 1140 fabrikanın sahibi olan müteşebbislerimizi ve işçilerimizi ayrı ayrı kutluyorum.

Sanayici, müteşebbis, iş insanlarımızın daha çok istihdam sağlamaları ve üretim için milletim adına tebrik, imkanlarımızla teşvik ediyoruz. Gaziantep Organize Sanayi bölgesinin 6. etabı faaliyete geçtiğinde fabrika sayımız 2 bini bulacaktır organize sanayi bölgesinde. Bu 'ey Türkiye uyan, biz Gaziantep olarak nasıl kurtuluş savaşında mücadele verdiysek, ekonomide de aynı mücadeleyi veriyoruz' demektir.

Ne diyor birileri 'iş yok'... Nankör nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. Ercan ben 'Eleman arıyorum' bulamıyorum diyor. Eskişehir'de de aynı şeyi söylediler. İş arayana, aş arayana ekmek var. Ama yan gelip yatarak parayı istersen kusura bakma o yok.

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"TÜRKİYE YERİNDE DURAMIYOR SIÇRIYOR"

Türkiye yerinde duramıyor. Türkiye sıçrıyor. Muhalefetin hiçbirisi Türkiye'de ne olup bittiğinin farkında değiller. Sadece Gaziantep tek başına 12 milyar dolar ihracat yapar hale geldi. Çalışan, üreten, ihracatta damardan giren bir Türkiye var.

OYNAT 01:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yerinde duramıyor Türkiye sıçrayarak büyüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldiği akşam yemeğinde konuştu.



İş yarayan herkesin iş bulabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. Bakın 'İşçi arıyoruz, bulamıyoruz.' diyorlar. İş arayana ekmek var, aş arayana ekmek var. Yan gelip yatarak para kazanmak yok.' dedi.



Gaziantep'te 5 tane sanayi bölgesi bulunduğunu ifade eden Erdoğan, 'Bu ne demek? Türkiye yerinde duramıyor. Türkiye sıçrıyor. Muhalefetin hiçbirisi Türkiye'de ne olup bittiğinin farkında değiller. Sadece Gaziantep tek başına 12 milyar dolar ihracat yapar hale geldi. Çalışan, üreten, ihracatta damardan giren bir Türkiye var.' dedi.















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"ALIN TERİNİN HAKKINI VERECEK BİR ÜCRET POLİTİKASI"

Organize Sanayi Bölgesi Bakanımız Cengiz Bey'e de özellikle teşekkür ediyorum. Diğer yandan işçilerimizin de alın terinin hakkını verecek ücret politikasıyla destekliyoruz. Asgari ücreti yüzde 50 oranında arttırarak en düşük 4 bin 253 seviyesine çıkardık. Çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha da yükselmektedir.

"BENİM TÜRK LİRAM VARKEN NE İŞİN VAR DOLAR, AVRO'DA"

Birileri yaptıkları hesapla küçümsemeye kalkmıştı, şimdi kur düştü ama aynı kişilerin bu hesabı yaptıklarını, görmedik, duymadık, çünkü hesapları tutmadı. Benim Türk Liram varken ne işin var Dolar, Avro. Türk Lirası, Türk Lirası alışacaksınız buna.

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Bu işi rahmetli Özal da yapmıştı, Türk Lirası'nın onurunu kurtarmıştı, şimdi aynı şeyi biz de yapıyoruz. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ne istediğidir. Emekçilerimizin hak, hukukunun korunmasıdır. Küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışları vatandaşlarımıza en az düzeyde yansıtmak için sessiz sedasız yükün önemli kısmını kamunun üstüne yansıttık.

"VERGİLERDEN MUAF TUTARAK İŞVERİNİMİZİ RAHATLATTIK"

Asgari ücret zammıyla çalışanlarımızın alım gücünü yükselterek fiyat artışlarına karşı korumaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın tamamını asgari ücret kadar ki kazancını gelir ve damga vergilerinden muaf tutarak işverenlerimizi de rahatlattık.

Bu duygularla bizleri bu güzel muhabbet sofrasında buluşan şehrimizin yöneticilerine Erdem Soft firmasının sahiplerine ve özellikle de siz işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanınız olarak doğrusu ben alın teriyle şu anda karşımda olan siz kardeşlerimi Allah için seviyorum. Rabbim bu sevginizi, muhabbetimizi daim kılsın. Bu bir muhabbet yoludur, Rabbim yolculuğumuzu daim kılsın."

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OYNAT 00:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye genelinde hamdolsun açtığımız yurt sayısını ben unuttum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.



Burada yurtlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan. 'İstanbul'da bu sabah gelirken bir üst geçidin gövdesin Büyükşehir Belediyesi bir pankart asmış. 'İBB'nin de yurtları var' diye. Vah zavallı. Bizim şu anda KYK olarak Türkiye genelinde hamdolsun açtığımız yurt sayısını ben unuttum. Ama Bay Kemal ve avanesinin yurtmuş okulmuş... Böyle bir dertleri yok.' diye konuştu.

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