Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Filenin Sultanları setlerde 3-1 kazanarak Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce