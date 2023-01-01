Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez

Kuraklıkla ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyükşehirlerde yine aynı şekilde büyükşehir belediyeleri barajlar yapmak suretiyle bunun önlemini alır. Bunlar anlık adımlar değil. Tedbirlerini çok daha önceden almak gerekiyor. Devlet su işleri olarak ülke genelinde birçok şehrimizde barajlar yaptık yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde de büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır, yükümlüğündedir.