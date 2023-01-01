Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez

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Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, namaz sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Miçotakis, bu tür şeyleri söyleyebilir ama Miçotakis'in bu söylemleri özellikle bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Her şeyden önce gerek Lozan'ın gerek Adalarla ilgili yaklaşım tarzının şu anda Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Bu adaların silahlandırılması diye bir şey yoktur. Bunlar ne yapıyor şu anda bu adaları silahlandırıyor. Bunlarla ilgili de tabi gereken adamları biz vakti saati geldiğinde uluslararası toplantılarda gerekli olan yerlerde, gerekli olanı söylüyoruz. Bunlar da artık başlarının çaresine bakacaklar" dedi.