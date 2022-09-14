Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Büyükelçisi Ishanguliyev’i kabul etti.

Öte yandan ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 13'üncü ordusu konumunda bulunuyor. Aynı listede Yunan ordusu 33. sırada yer alıyor. Söz konusu raporda Türk ordusu için şu özelliklere yer veriliyor: Savunma bütçesi: 19 milyar dolar Toplam askeri personel: 735 bin Toplam hava gücü: 1,055 (uçak + İHA + helikopter) Savaş uçağı: 206 Muharebe tankı: 2 bin 622 Donanma gücü: 149

'Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez' Amerikan Forbes dergisinde, Türkiye ve Yunanistan donanmalarını kıyaslayan bir yazı yayımlandı. Türk donanmasının her yıl önemli ölçüden büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekilerek, “Yunanistan, Türkiye'yle kesinlikle boy ölçüşemez. Yunanistan, Türkiye'ye ayak uydurabilmek için donanmasını yükseltmeye ihtiyaç duyacak” denildi. Peki, yeni silahlanma programı Yunanistan savunmasını ne kadar güçlü kılıyor? Rakamsal olarak her iki ülkenin savunması ne durumda?

Türkiye'ye yetişmek için silah yarışına giren Yunanistan'ın ordusunun Türkiye için caydırıcı güç olduğunu iddia eden ikili; Yunanistan, denizde, hava kuvvetlerinde, kara ordusunda olduğu kadar siyasi düzeyde de caydırıcı olduğunu belirtti.

Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor

Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve tacizlerine hız kesmeden devam eden Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri gündemden düşmüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmiş, skandal sözler sarf etmişti. Türkiye'den Yunan provokasyonlarına çok sert tepki gelirken Yunan basınında da adeta 'panik' havası var. Ordu ve müttefik kıyaslaması yaparak 'daha güçlü' olduklarını iddia eden Yunan basını, Türkiye'nin şansı olmadığını yazdı. Ancak uluslararası bütün ordu kıyaslamaları, Türkiye'nin savunma sanayi bütçe payı, askeri gücü ve donanmasının kuvveti bakımından Yunan ordusu ile kıyaslanmayacak derece fark olduğunu gözler önüne seriyor.

