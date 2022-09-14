Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Büyükelçisi Ishanguliyevi kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Büyükelçisi Ishanguliyev’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Erdoğan’a güven mektubu sundu.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Büyükelçisi Ishanguliyev’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Büyükelçisi Ishanguliyev’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Ishanguliyev’in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor
FOTOĞRAF 18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısı Yunanistan'da gündemden düşmüyor.
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Geçtiğimiz gün Türkiye'yi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a şikayet eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, \"Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz\" ifadelerini kullanmıştı.
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Macron, ise adeta Yunanistan'a kalkan olmuş 'Yunanistan'da kargaşaya izin vermeyeceğiz' demişti.
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Bütün bunlara bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. \"Akıllı olun, tarihi bize tekrarlatmayın.\" sözlerini kullandı.
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Yunanistan'da Türkiye'den gelen açıklamalar yankılanırken, \"Bir Gece Ansızın Gelebilirim\" şarkısı sözleri ile gündeme taşındı. Türk yetkililerin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiği ifade edildi.
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Öte yandan Yunan Ta Nea gazetesinde yer alan haberde Türk ve Yunan orduları kıyaslandı.
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Tümamiral Stelios Fenekos ve Korgeneral Andreas Pentaras, bir röportajda Türkiye'nin Batı'nın desteğine sahip olmadığını belirtti.
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Türkiye'ye yetişmek için silah yarışına giren Yunanistan'ın ordusunun Türkiye için caydırıcı güç olduğunu iddia eden ikili; Yunanistan, denizde, hava kuvvetlerinde, kara ordusunda olduğu kadar siyasi düzeyde de caydırıcı olduğunu belirtti.
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Öte yandan Türkiye'nin Yunanistan ile savaş halinde Batı'nın desteğini alamayacağını söylerken \"Türkiye, Ege'de bir şeye kalkışmadan önce 2-3 kez düşünecek\" ifadesini kullandılar.
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'Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez'

Amerikan Forbes dergisinde, Türkiye ve Yunanistan donanmalarını kıyaslayan bir yazı yayımlandı. Türk donanmasının her yıl önemli ölçüden büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekilerek, “Yunanistan, Türkiye'yle kesinlikle boy ölçüşemez. Yunanistan, Türkiye'ye ayak uydurabilmek için donanmasını yükseltmeye ihtiyaç duyacak” denildi.
Peki, yeni silahlanma programı Yunanistan savunmasını ne kadar güçlü kılıyor? Rakamsal olarak her iki ülkenin savunması ne durumda?

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KARA KUVVETLERİ

Aktif asker sayısı
Yunanistan: 107 bin 593
Türkiye: 355 bin
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Tank
Yunanistan: 1,353
Türkiye: 2,435
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DONANMA

Fırkateyn:
Yunanistan: 13
Türkiye: 16
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CorvetteSaldırı Gemisi

Yunanistan:9
Türkiye:33
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Denizaltı
Yunanistan:11
Türkiye:13
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Savaş Uçağı

Yunanistan: 228
Türkiye: 293

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Askeri Kargo Uçağı

Yunanistan: 17
Türkiye: 36
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Öte yandan ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 13'üncü ordusu konumunda bulunuyor. Aynı listede Yunan ordusu 33. sırada yer alıyor. Söz konusu raporda Türk ordusu için şu özelliklere yer veriliyor:

Savunma bütçesi: 19 milyar dolar

Toplam askeri personel: 735 bin

Toplam hava gücü: 1,055 (uçak + İHA + helikopter)

Savaş uçağı: 206

Muharebe tankı: 2 bin 622

Donanma gücü: 149
Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor
Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve tacizlerine hız kesmeden devam eden Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri gündemden düşmüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmiş, skandal sözler sarf etmişti. Türkiye'den Yunan provokasyonlarına çok sert tepki gelirken Yunan basınında da adeta 'panik' havası var. Ordu ve müttefik kıyaslaması yaparak 'daha güçlü' olduklarını iddia eden Yunan basını, Türkiye'nin şansı olmadığını yazdı. Ancak uluslararası bütün ordu kıyaslamaları, Türkiye'nin savunma sanayi bütçe payı, askeri gücü ve donanmasının kuvveti bakımından Yunan ordusu ile kıyaslanmayacak derece fark olduğunu gözler önüne seriyor.


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