Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.
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