Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'la görüştü

AK Parti İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdunuz

AK Parti İstanbul, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68. doğum gününü kutladı.



Paylaşımda, 'Hayal, gerçeğe atılmış bir tohumdur.' Recep Tayyip Erdoğan. Hayaller ile gerçeklerin kavuştuğu bir ülke olmamıza katkılarınız için minnettarız. İyi ki doğdunuz, Recep Tayyip Erdoğan!' ifadeleri kullanıldı.



