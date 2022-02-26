Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedovla görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedovla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

Putine ağır darbe

Putin'e ağır darbe

​Manchester United'ın kararına sosyal medyadan destek yağdı.
Antalya- Moskovauçuşu iki saat uzadı

Antalya- Moskova
uçuşu iki saat uzadı

​Ukrayna hava sahası kapanınca rotalar değişti.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

Bombaların yağdığı Kiev'de bir bebek sığınakta dünyaya geldi.

Türk vatandaşları için tahliyeler başladı.

​Ukrayna'nın BM Temsilcisi savaşın nasıl biteceğini açıkladı.

11 bin kilometre menzile sahip bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.