Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat oyununa izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde taciz ve istismarın insanlık suçu olduğunu söylerken bunun siyasi malzeme yapılmasına da karşı olduklarını belirtti. Oktay, '28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız! Bunu da özellikle ifade etmek isterim.' dedi.