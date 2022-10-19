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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik çözümün canlı tutulması gerektiğini belitti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

  • Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama dolayısıyla yayımladığı taziye mesajı için Zelenskiy'e teşekkür etti.

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