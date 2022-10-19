Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu

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Milliyetçilik budur: Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar 'KKTC Tanınmalı' tişörtünü giydi

Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler tarafından tanınmasıyla ilgili yapılan kampanyaya destek verdi. Sancar'ın bu desteğine sosyal medyadan beğeni yağarken, binlerce kullanıcı 'vatansever ve milliyetçi' yorumunda bulundu.