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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. "Türkçe konuşacağız" sözlerini hatırlatan Erdoğan "Ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • "Türkçe konuşacağız" dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz. 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: Hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: Hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi, 'Türkçe konuşacağız' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz. 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.


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