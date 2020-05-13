Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. "Türkçe konuşacağız" sözlerini hatırlatan Erdoğan "Ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkçe konuşacağız" dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz. 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum."