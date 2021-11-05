Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışında konuştu: Ne çabuk manevra yaptınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi’nin açılış törenine katılıyor. https://t.co/OlwF8ObFzk — Yeni Şafak (@yenisafak) November 5, 2021

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hekimbaşı Millet Bahçemizin özelliği de gürültü kirliliğini önlemek için 5735 metrekare gürültü bariyeriyle donatılmış olmasıdır.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti bu güzel şehre yeni eserler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Görüntüsü sefil, İnsanı mutsuz İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk. Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir.

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AA

"DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALACAK"

Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi, dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak.

İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman bu Ümraniye'nin hali neydi? Bu hale getirdik.

İstanbul'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarını 81 ilin tamamına yaydık. Hanımlarımızla birlikte 2023 zaferini ilan ediyoruz. Buna hazırız değil mi? Şu güzelim millet bahçesine bak, aman yarabbim. Az önce içinde dolaştık, Ümraniye'ye bu yakışırdı. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.

Bugün İstanbul'la birlikte 6 ilimizi kapsayan özel çevre koruma planını da Resmi Gazete'de yayımladık. Aldığımız bu kararla Marmara Denizi'mizi koruma altına alarak sorunları çözüme kavuşturabileceğiz.

AA

CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ

Kardeşlerim Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi bunlar terör örgütüyle beraber hareket ettiler onları da gömdük. Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyor. İP de, CHP'de onlarla beraber. Hani siz terör örgütüne karşıydınız?

İHA ve SİHA'larımızla Libya'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da varız, varız da varız. Suriye'de terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Bay Kemal Suriye'yle beraber. Bay Kemal sen YPG'yle beraber oldun. Onları da gömeceğiz.

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"AVRUPA ŞAŞKIN, DÜNYA ŞAŞKIN"

Kardeşlerim şehir hastanelerimiz başta olmak üzere bir devrim gerçekleştirdik mi? 45 günde Sancaktepe'de şehir hastanesi yaptık. Aynı şekilde Avrupa Yakası'nda da yaptık. Biz bu gayretle yola devam ediyoruz.

Yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular.

Bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak.

Bedeller ödedik ve ödüyoruz. Kardeniz'den doğal gazı çıkarmaya başladıktan sonra hem devlet hem halkım kazanacak.



