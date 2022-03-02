Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadiyi kabul etti
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadiyi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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