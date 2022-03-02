Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Killigil Paşa'yı andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ülkelerine çağrı: Ukrayna'nın üyeliği için gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Biz Ukrayna'nın egemenlik, siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesinden yanayız. Rusya'nın saldırısını kabul edilemez görüyor ve Ukrayna halkının mücadelesini takdir ediyoruz. Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.' dedi.