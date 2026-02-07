Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ürdün Kralı Abdullah ile iki ülke dostluğunu güçlendirecek kararlar aldık

18:507/02/2026, Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz kardeşim Ürdün Kralı sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

'HÜSEYİN BİN ALİ NİŞANI'

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen "Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni", iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerini tamamlamasının ardından düzenlendi.

Törende, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hüseyin Bin Ali Nişanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Törenin ardından resmi yemekte bir araya gelen ikili, daha sonra ofisten ayrıldı.

