Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ürdün Kralı Abdullah ile iki ülke dostluğunu güçlendirecek kararlar aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz kardeşim Ürdün Kralı sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen "Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni", iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerini tamamlamasının ardından düzenlendi.