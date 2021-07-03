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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçtiği sırada yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdarda vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada Çengelköy Mahallesi’nde bir fırının önünde durarak aracının içerisinden vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Burada aynı zamanda vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çengelköy’de bulunan Vahdettin Köşkü’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde durduğu fırının sahibi Canip Askeroğlu, "Cumhurbaşkanımız sürekli bizden alışveriş yapıyor. Ne zaman uğrasa bize selam vermeden geçmiyor. Hatırımızı soruyor. Bize şeref verdi geldiği için. Bugün kendisi gelince kalabalık oluştu. Halk da sevgi gösterisinde bulunuyor" dedi.

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