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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vaniköy Camiide incelemelerde bulundu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vaniköy Camii’de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vaniköy Camii’de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yanarak büyük hasar gören tarihi Vaniköy Camii’de incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi AA
Erdoğan, camide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan, camide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mezarlığı'na giderek gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç ile yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler'in kabirlerini ziyaret etti.

Erdoğan, daha sonra 15 Kasım'da çıkan yangında tahribata uğrayan, tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek olan tarihi Vaniköy Camisi'ne geldi.

AA

Burada incelemede bulunan Erdoğan, yangın sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.

AA

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Küle dönen Vaniköy Camii ve banisi Mehmed Efendi​
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Küle dönen Vaniköy Camii ve banisi Mehmed Efendi​
Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın sonucunda 355 yıllık Osmanlı camisi küle döndü. İtfaiye ekiplerinin karadan ve denizden müdahalesiyle yangın söndürüldü ama geriye bir tek minaresi ve besmele-i şerif kaldı. Tam 355 yıl önce Osmanlı padişahlarından IV. Mehmed'in verdiği arazi üzerine Vani Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştı. İstanbul'un yalı camilerine en güzel örneklerden biri olan Vaniköy Camii'nin hikâyesini gelin birlikte inceleyelim.


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