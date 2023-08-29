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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bugün 14.00'te görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te konutunda ziyaret edecek.

12:46 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi en son geçtiğimiz haziran ayında konutunda ziyaret etmişti. (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi en son geçtiğimiz haziran ayında konutunda ziyaret etmişti. (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Saat 14.00'te planlanan görüşme, Devlet Bahçeli'nin konutunda olacak.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Ankara
1 saat önce
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