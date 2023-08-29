Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bugün 14.00'te görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi en son geçtiğimiz haziran ayında konutunda ziyaret etmişti. (Arşiv)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Saat 14.00'te planlanan görüşme, Devlet Bahçeli'nin konutunda olacak.
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