|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu Adıyaman'da incelemelerde bulunuyor.

13:55 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Ayrıntılar geliyor...




#Adıyaman
#Malatya
#Deprem
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
1 saat önce
default-profile-img
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesinde
Kulüplerden taraftar gruplarına uyarı: Provokasyona gelmeyin
Yaptırımlar etkilemedi: Rusya Almanya'ya kömür tedarikinde ilk sırada
Malatya'daki 5,6'lık deprem anında çatırdayan bina saniyeler içinde tuzla buz oldu
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararına
Konuşma bahanesiyle istediği telefonu çalıp kaçtı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.