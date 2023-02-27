Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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