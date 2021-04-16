Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Haber Merkezi 16 Nisan 2021, 20:26 Son Güncelleme: 16 Nisan 2021, 21:32 AA