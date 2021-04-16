Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezinde iftar yaptı
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda polislerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti.

Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı. Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İlk köprünün temelini haziranda atacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İlk köprünün temelini haziranda atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İlk köprünün temelini haziranda atacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İlk köprünün temelini haziranda atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli iftarda bir araya geldi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazanın ilk orucunu şehit yakınlarıyla beraber açtı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazanın ilk orucunu şehit yakınlarıyla beraber açtı

Abone Ol Google News
Beşiktaştan çok kritik kayıp

Beşiktaş'tan çok kritik kayıp

​Lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Başkan yardımcısıgörevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezinde iftar yaptı

NATO, Rusya'ya serbest seyrüseferi engellememe çağrısında bulundu.

​Vaka sayılarının hızlı yükselişi devam ediyor.

​Ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kıbrıs Türk halkı, Yunan Bakan'a verilen cevaptan çok memnun.

Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan ile Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'ın ziyaretindeki gerilime ilişkin açıklama
Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi
Dünya

Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip için yarın düzenlenecek cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Prens Philip'in ölmeden önce her detayını planladığı törende Covid-19 önlemleri gereğince Kraliçe'nin yalnız oturacağı açıklandı. Törende, Prens Harry ve Prens William yan yana yürümeyeceği bildirildi. Ayrıca İngiliz basını, Sussex Dükü Prens Harry’nin, unvanlarından feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğunu aktardı.
AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti
Gündem

AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP yönetiminin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına yanıt verdi. CHP'nin bu konularda AK Parti'yi eleştirecek en son parti olduğunu vurgulayan Turan, "Daha dün CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira civarından usulsüzlük olduğundan partiye ceza kesti." dedi.
Müslümanların okullarını
Dünya

Müslümanların okullarını "ayrılıkçılıkla" suçlayan Fransa'nın yurt dışında 539 okulu bulunuyor

Fransa'da Müslümanların açmak istediği okullar, "ayrılıkçılık" ve yabancı ülkelerle bağlantılı olmakla" suçlanırken dünyada 539 Fransız okulu bulunuyor. Fransa yönetimi, yabancı okullara "Cumhuriyet değerlerinin" korunması adı altında kendi müfredatlarını uygulamayı yasaklarken yurt dışındaki Fransız okullarında ise kendi milli müfredatlarını takip ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.