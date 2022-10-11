Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri İstanbul’da görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul'da görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani başkanlığında cuma günü yüksek düzeyli stratejik komitesi toplantısı yapılacak. Üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre toplantıda iki ülke arasındaki LNG ticareti ve diğer işbirliği alanları da ele alınacak.

Ülkeler, doğal gaz ticaretinin daha da geliştirilmesi noktasında bir süredir arayış içerisinde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen ay kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç alırız” demişti.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Öğrencilere ulaşım, esnafa yeni destek paketi!